Insigne, ma non solo: Toronto arriva in Italia per tentare un altro big in scadenza

"Il Toronto in Italia per chiudere Insigne e tentare Belotti" scrive il Corriere dello Sport. Insigne e il Toronto sono promessi sposi: pronto un quinquennale per il giocatore del Napoli. Emissari del club canadese sono attesi in Italia nel tardo pomeriggio dell'Epifania (ma quel giorno c'è Juventus-Napoli).

L'idea del Toronto è quella di provare a trovare un accordo anche con il Gallo Belotti, in scadenza con il Torino, per una coppia d'attacco tutta italiana.