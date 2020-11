Insigne sta bene, ma partirà dalla panchina: sarà escluso come almeno altri tre 'titolari'

Lorenzo Insigne è rientrato tra i convocati per la sfida di oggi contro il Rijeka, ma secondo Tuttosport è destinato alla panchina. Il capitano azzurro, reduce da una lieve contrattura rimediata sette giorni fa in Spagna con la Real Sociedad, adesso sta bene ma non dovrebbe essere titolare, al pari di Ospina, Hysaj e Fabian.