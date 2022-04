Insigne tra i pochi a salvarsi per i quotidiani: "Esce esausto, piange di rabbia"

Il Napoli non va oltre l'1-1 in casa contro la Roma e si allontana ulteriormente dalla lotta per il titolo infrangendo i sogni dei tifosi azzurr

Il Napoli non va oltre l'1-1 in casa contro la Roma e si allontana ulteriormente dalla lotta per il titolo infrangendo i sogni dei tifosi azzurri. Tra i migliori in campo e non solo per il gol su rigore figura il capitano Lorenzo Insigne. Per la Gazzetta, oltre che "impeccabile dal dischetto" disputa un ottimo primo tempo dando tutto pure in difesa. Poi aggiunge: "Esce esausto, alla fine piange di rabbia". Tuttosport invece racconta la sua partita scrivendo che oltre al gol "il resto è un trotterellare a cui manca il guizzo in più". Il Corriere dello Sport scrive che è "focoso nell'esaltare la folla quando esulta" e poi "si impegna anche nei ripiegamenti finché la stanchezza non lo sovrasta". Il Mattino lo definisce "faro della manovra" che poi "mette grinta e corsa" quando la squadra si abbassa".

I voti

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Il Mattino: 6,5

TuttoNapoli: 7