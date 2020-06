Inter, Conte verso il cambio di modulo contro il Napoli: novità assoluta in difesa

Le settimane di test ed allenamenti ad Appiano Gentile hanno confermato Milan Skriniar come punto fermo dell'Inter di Antonio Conte. Come scrive Tuttosport lo slovacco è l'unico insieme a Ranocchia che non ha registrato problemi fisici, cosa che invece è accaduta a D'Ambrosio, Bastoni, Godin e De Vrij (gli ultimi due ancora non rientrati in gruppo).

Se i quattro che hanno registrato acciacchi finora dovessero non arrivare al top a Napoli-Inter, non è escluso che proprio Skriniar-Ranocchia sia la coppia di centrali in una retroguardia a quattro al San Paolo. Il difensore umbro potrebbe trovare posto anche in caso di schieramento a tre qualora De Vrij dovesse marcare visita. Con l'olandese presente, sarebbe invece D'Ambrosio ad avere più chance viste le capacità a giocare come "terzo" in difesa.