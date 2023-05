Inter, dubbio Onana per Inzaghi: ha qualche linea di febbre e può saltare il Napoli

Il portiere camerunese, come riporta il Corriere dello Sport, ha qualche linea di febbre e potrebbe dare forfait. In preallarme Samir Handanovic.

Defezione dell'ultim'ora per l'Inter? I nerazzurri oggi saranno impegnati sul campo dei campioni d'Italia del Napoli e Simone Inzaghi potrebbe esser costretto a fare a meno di André Onana. Il portiere camerunese, come riporta il Corriere dello Sport, ha qualche linea di febbre e potrebbe dare forfait. In preallarme Samir Handanovic.