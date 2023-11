Inter, Inzaghi pensa già al Napoli: otto cambi nel match di Lisbona

Testa al Napoli per Simone Inzaghi: il tecnico dell'Inter farà otto cambi di formazione nella sfida di Champions League a Lisbona

Testa al Napoli per Simone Inzaghi: il tecnico dell'Inter farà otto cambi di formazione nella sfida di Champions League a Lisbona. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Diciamola tutta: la testa è al Napoli. Ed è naturale che sia così, perché la qualificazione è già in tasca, per il primo posto c’è il jolly Real Sociedad da giocare in casa e al contrario il campionato è tutto ancora fatica e sudore. La conferma, in fondo, arriva da una mezza frase dello stesso Inzaghi: «In ogni caso per il primo posto sarà decisiva l’ultima gara del girone». Ma ancor più che dalle parole, sono le scelte dello stesso Inzaghi a spiegare: cambia la porta, tutto il centrocampo e tutto l’attacco, rispetto alla squadra che ha pareggiato a Torino e che in larga parte si rivedrà domenica a Napoli.

Otto cambi nella formazione iniziale: le uniche conferme sono quelle di Darmian, De Vrij e Acerbi: questo ha in testa Inzaghi, a meno di ribaltoni nella giornata di oggi" si legge sulla rosea in edicola.