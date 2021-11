Inter-Napoli, in campo il meglio del 2021: nessuno ha fatto più punti degli azzurri

Inter-Napoli sarà la sfida tra i campioni d'Italia e la squadra che è arrivata quinta nell'ultimo campionato. Ma anche tra le due formazioni che meglio si sono comportate nel 2021. Come evidenziato da La Repubblica, infatti, nessuno ha collezionato più punti degli azzurri (84), neanche l'Inter (83). Vincere per gli uomini di Spalletti vorrebbe dire ipotecare lo scudetto dell'anno solare - si legge - che sarebbe una buona base di partenza per le ambizioni della squadra.