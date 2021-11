Inter o Napoli, chi vince vola: gli azzurri tentano una piccola fuga in vetta

Big match alle 18 a San Siro. L'Inter di Simone Inzaghi ospiterà il Napoli in una sfida importantissima ai fini della classifica. I partenopei possono sfruttare il ko del Milan per tentare una piccola fuga in vetta mentre i nerazzurri vogliono provare ad accorciare le distanze con le prime posizioni. Questo il titolo dell'edizione odierna di Tuttosport: "Inter o Napoli, chi vince vola".