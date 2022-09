Invasione inglese in città: in arrivo 2000 tifosi del Liverpool

L'edizione odierna di Repubblica si sofferma sull'arrivo dei tifosi dei Reds in città per il match di Champions

Invasione inglese al Maradona per Napoli-Liverpool. L'edizione odierna di Repubblica si sofferma sull'arrivo dei tifosi dei Reds in città per il match di Champions: "Saranno poco meno di 2000 i tifosi che raggiungeranno Napoli nelle prossime ore per il match di domani che vale il debutto nel girone A di Champions. I Reds sono vice- campioni d’Europa e vogliono partire col piede giusto.

Il Liverpool partirà oggi nel tardo pomeriggio con un volo charter: la conferenza di vigilia di Klopp è prevista alle 20. Poi tutti sul lungomare all’hotel Vesuvio che è stato in passato il buen ritiro del presidente Aurelio De Laurentiis".