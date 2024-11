Inzaghi studia la formazione anti-Napoli: due ballottaggi in casa Inter

Il primo sulla fascia destra, tra Dumfries e Darmian. Contro i Gunners, entrambi sono rimasti in campo per 90’.

Simone Inzaghi ha solo due dubbi per la formazione da schierare contro il Napoli nel big match di domenica sera a San Siro. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Nella sostanza, restano solo un paio di ballottaggi. Il primo sulla fascia destra, tra Dumfries e Darmian. Contro i Gunners, entrambi sono rimasti in campo per 90’.

E l'italiano, dirottato a sinistra, ha finito con i crampi. Il dubbio è anche tattico. Perché l’olandese dà certamente più spinta e fisicità, mentre Darmian assicura maggiore attenzione tattica. Da quella parte agirà Kvaratskhelia, che come primo schermo avrà Pavard, ma potrebbe aver bisogno di un raddoppio in certe situazioni. L’altra incertezza riguarda chi guiderà la difesa tra De Vrij e Acerbi".