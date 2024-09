Italia, Spalletti ora brilla: pioggia di 7 per il ct azzurro

L'Italia nella serata di ieri ha battuto 2-1 Israele e ottenuto un'altra vittoria nel girone di Nations League che adesso vede gli azzurri comandare in testa. Tante le conferme raccolte dal commissario tecnico Luciano Spalletti, che risulta promosso a pieni voti di fatto da tutti i quotidiani distribuiti stamani in edicola.

Il voto più alto gli viene assegnato da La Gazzetta dello Sport, che gli dà 7 sottolineando come "Cambia 5 uomini rispetto al blitz in Francia (...) L'Italia è tornata sulla strada giusta, ora dimostriamolo anche contro il Belgio". Mezzo punto in meno dal Corriere dello Sport ("L'Everest è sempre lassù ma si può conquistare") e dal Corriere della Sera ("Italia matura"), 'solo' un 6 invece per Spalletti da Tuttosport: "Seconda prova positiva degli azzurri, che avevano tutto da perdere (...) Peccato solo per quel gol balordo al 90'".

LE PAGELLE DI SPALLETTI

Corriere dello Sport: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 6,5

TMW: 7