Jacobelli su Tuttosport: "Atalanta da Scudetto! Visto che mercato? Ha due titolari per ruolo"

Nel corso del suo fondo per l'edizione odierna di Tuttosport, il giornalista Xavier Jacobelli ha commentato il momento d'oro dell'Atalanta. In attesa della sfida fra Napoli e Lazio, i nerazzurri sono in vetta alla classifica di Serie A. In principio del pezzo vengono ricordate alcune frasi pronunciate da Luca Percassi lo scorso 5 giugno nel corso del Golden Boy 2024: "Dici che la storia siamo noi? Vuol dire che ora dovremo volare basso e lavorare il doppio".

"Luca è stato di parola - ha proseguito Jacobelli -. Aveva già in testa che cosa fare sul mercato: costruire una rosa con due titolari per ogni ruolo, sapendo che l’avrebbe assecondato Tony D’Amico, premiato come miglior direttore sportivo della Serie A con Ausilio e Sartori (...). Dieci giorni dopo Solomeo, l’Atalanta riscattò De Ketelaere dal Milan: oggi è uno dei tre giocatori con almeno 15 gol e 15 assist in tutte le competizioni del 2024.

Gli altri sono Palmer e Salah, per dire. A ruota, il Maestro di calcio Gasperini ha visto arrivare a Zingonia: Godfrey, Sulemana, Zaniolo, Kossounou, Brescianini, Cuadrado, Rui Patricio, Samardzic e Retegui (...). Il botto finale è stato Bellanova, già dichiarato incedibile da Cairo che, coerentemente, aveva detto lo stesso di Buongiorno. Lo scudetto del bilancio l’Atalanta l’ha già vinto. Per l’altro, si è attrezzata".