Juve, muro per Di Lorenzo: "Giovanni sta ricucendo col Napoli"

Sulla questione difesa, in casa bianconera scendono le possibilità di vedere Giovanni Di Lorenzo dopo il muro eretto da Antonio Conte.

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul mercato di casa Juventus dopo il colpo Douglas Luiz: il direttore tecnico Giuntoli è al lavoro sulle cessioni per fare cassa e finanziare un altro arrivo a centrocampo. Sulla questione difesa, in casa bianconera scendono le possibilità di vedere Giovanni Di Lorenzo dopo il muro eretto da Antonio Conte.

Con un tesoretto adeguato, si guarderà ai successivi innesti. Calafiori è sempre una priorità per la difesa ma sembra destinata a rimanere un sogno per l’intransigenza del Bologna che non vuole cederlo alla Juve; stesso discorso per Di Lorenzo che sta piano piano ricucendo con il Napoli. Occhi allora per la fascia sinistra su Wendell del Porto e Mitaj della Lokomotiv Mosca, su Kiwior per il ruolo di centrale. E in attacco? Sancho è il preferito ma è costoso, poi Adeyemi e Greewood. Come vice Vlahovic, in corsa Morata e Retegui.