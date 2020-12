Juve-Napoli, ADL ricorrerà fino al Tar: ma il patron è fiducioso del Coni

Sul caso Juve-Napoli, la società ha presentato un ricorso di 33 pagine puntando a smontare l’impianto della sentenza emessa in secondo grado, il Collegio di Garanzia non interviene nel merito del dispositivo ma ne valuta la legittimità in punta di diritto, l’eventuale illogicità e contraddittorietà, verifica se sono state omesse prove rilevanti. De Laurentiis in caso negativo è pronto a ricorrere alla giustizia ordinaria (Tar, Consiglio di Stato e Tas) ma è fiducioso, l’ha ribadito all’inaugurazione della fermata della Cumana «Mostra-Maradona». Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.