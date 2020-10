Juve-Napoli, appello verrà discusso a metà novembre

“Se ne riparlerà a metà novembre, nella migliore delle ipotesi: l’11 o il 18 del mese prossimo, visto che di solito la Corte d’Appello Federale si riunisce di mercoledì". Scrive così sull'appello relativo alla sentenza di Juve-Napoli l'edizione odierna di Repubblica, che cerca di fare chiarezza sul tema: "Ma il 4 è già in calendario la discussione del ricorso presentato dalla Roma per lo 0-3 a tavolino subito contro il Verona, nella prima giornata della Serie A. Dovrà quindi mettersi in coda il Napoli”.