Juve-Napoli, il giorno più atteso: svelato l'orario in cui il Giudice emetterà il verdetto

E' atteso per oggi il verdetto del Giudice Sportivo sulla gara mai disputata tra Juventus e Napoli: l'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che la sentenza dovrebbe arrivare nel pomeriggio tra le 16 e 17, una sentenza che tutti aspettano perché potrebbe rivelarsi decisiva, in un senso o nell'altro, per il futuro del campionato.