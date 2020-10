Juve-Napoli, la sentenza del Giudice Sportivo è attesa per oggi: si va verso la riprogrammazione

La sentenza è attesa per oggi. Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea darà finalmente un risultato a Juventus-Napoli, la partita fantasma di domenica sera. E potrà essere un 3-0 per i bianconeri o uno 0-0 e palla al centro, con il rinvio della partita a data da destinarsi (molto probabilmente il 13 gennaio, prima data utile). Che sia 3-0 oggi o solo nei prossimi giorni, è comunque molto probabile che Juventus-Napoli venga riprogrammata. Mentre il Napoli verrà quasi certamente punito per aver violato il protocollo nei giorni precedenti alla gara, il destino della gara sembra essere "indirizzato": il calcio, sostiene Tuttosport, non può sbugiardare un'autorità sanitaria locale e se la decisione dell'ASL2 di Napoli non ha consentito al Napoli di raggiungere Torino, questo può essere considerato il "legittimo impedimento" che da regolamento imporrebbe il rinvio della gara.