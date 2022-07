Kim e Ostigard completano al meglio la difesa: come i neoacquisti cambiano il gioco

Focus tattico sulle pagine dell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, con particolare riferimento alla difesa e a cosa potranno dare i nuovi

Focus tattico sulle pagine dell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, con particolare riferimento alla difesa e a cosa potranno dare i nuovi: "Con Kim e con Ostigard, un altro centrale robusto, aggressivo e dal gioco ambizioso, Spalletti ora ha una batteria di difensori completa, coerente, pure variegata: da una parte ci sono i reduci Rrahmani e Juan Jesus, due centrali di concetto e di posizione abili nelle letture, due registi bassi efficaci nello smistamento del pallone; dall’altra ci sono, come detto, Kim Min-jae e Ostigard, ovvero degli elementi che permetteranno al Napoli di difendere in maniera muscolare, moderna: l’approccio migliore per sostenere un gioco offensivo destinato a diventare sempre più diretto, sempre più orientato alla ricerca della verticalità".