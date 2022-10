Kim un muro, le pagelle dei quotidiani: "Non si fa mai sorprendere, fa tutto da solo"

Kim Min-Jae è una delle grandi sorprese positive del Napoli di questo avvio di stagione e lo ha confermato anche nella vittoria contro la Roma

Kim Min-Jae è una delle grandi sorprese positive del Napoli di questo avvio di stagione e lo ha confermato anche nella vittoria contro la Roma di ieri sera. La Gazzetta dello Sport descrive così la sua prestazione: "Non lo sorprendi mai, né in velocità, tantomeno in elevazione". Per Il Corriere dello Sport è "un gigante, ma in tutti i sensi" e poi aggiunge: "A volte fa tutto da solo, come se bastasse solo lui". Tuttosport, detto che si tratta di un'altra gara da applausi, scrive: "Se la squadra avversaria chiude con zero tiri in porta allora il lavoro di un difensore è straordinario". Il Mattino sottolineando come le sue prestazioni ormai non facciano più notizia, poi scrive: "Si aggira per il campo con un cartello 'divieto di transito' e gli attaccanti avversari non possono far altro che prendere atto della sua qualità e farsi da parte".

I voti

TMW: 6,5

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

Il Mattino: 7

TuttoNapoli: 7