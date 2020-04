Koulibaly cuore d'oro: ha messo all'asta la maglia col Liverpool per aiutare le famiglie bisognose

Kalidou Koulibaly cuore d'oro: con il supporto di alcuni amici napoletani, il difensore del Napoli ha messo all’asta nelle scorse settimane la maglia della sfida di Champions League contro il Liverpool, il denaro ricavato consentirà di confezionare 500 spese pasquali alle famiglie bisognose in città. Koulibaly, racconta il Corriere del Mezzogiorno, ha coinvolto i suoi compagni di squadra Allan, Ghoulam e Mertens in quest’iniziativa e rappresenta anche un esempio da imitare per tutti. Un gesto di grande solidarietà in un momento simile. Da grande campione.