Koulibaly va in Coppa d'Africa? CdM: "Conoscendo l'attaccamento per la sua terra..."

La distrazione di secondo grado al bicipite femorale rimediata contro il Sassuolo costringerà Kalidou Koulibaly a restare fuori fino al 2022. C'è dunque la questione Coppa d'Africa che si presenta: riuscirà a recuperare per dare il suo contributo per il Senegal? Ne scrive il Corriere del Mezzogiorno:

"I tempi di recupero sono stimati in quattro-cinque settimane, si dovranno compiere delle valutazioni anche in merito alla Coppa d’Africa. Considerando l’attaccamento di Kalidou per la sua terra, è probabile che sarà convocato e attenderà con il Senegal di essere nelle condizioni giuste per dare il suo contributo".