KPMG - Il Napoli vale 590mln! Azzurri 4^ in italia con aumento del 4% rispetto al 2019

La nuova ricerca di Kpmg, che calcola l’Enterprise Value, il valore d’impresa, dei 32 migliori club, l’élite del calcio europeo, racconta che esso è cresciuto per il quarto anno consecutivo, cioè da quando lo studio viene elaborato: +12% al 1° gennaio 2020 rispetto al 1° gennaio 2019. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta i dati e riferisce che la Juve è scesa dal decimo all'undicesimo posto, alle sue spalle come seconda Italia c'è l'Inter in posizione 14, poi Roma 16esima e Napoli al 17esimo posto con un valore pari a 590 milioni e un +4% rispetto al 2019. Tra le altre italiane, la Lazio è 28esima.