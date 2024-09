Kvara, allarme rientrato: titolare a Cagliari, con Lukaku sarà più vicino alla porta

Dopo aver rimediato una botta durante la pausa per le nazionali, sembrava che Khvicha Kvaratskhelia potesse essere in dubbio per il match di domenica tra Cagliari e Napoli. Tuttavia, rientrato a Napoli, la preoccupazione è sparita. Così come la contusione che gli aveva causato dolore. A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

"La contusione, come pareva possibile, è sparita e Kvaratskhelia può accomodarsi nella sua nuova zona del campo, quella che gli ha consegnato Antonio Conte, immediatamente alle spalle di Lukaku, quindi più vicino alla porta, perché il 3-4-2-1 lo consente. Poi, se un giorno dovesse esserci una possibile conversione e il Napoli cominciasse ad entrare in un’altra dimensione tattica, la fascia di sinistra tornerebbe ad essere sua: intanto, a Cagliari, continuerà ad ondeggiare tra le linee".