Kvara nervoso dopo il cambio, svelato il motivo: in settimana il chiarimento con Conte

Antonio Cote è pronto ad affrontare il Torino con il suo Napoli. L'allenatore salentino confermerà lo stesso tridente ammirato con la Roma e il discorso riguarda soprattutto Khvicha Kvaratskhelia, il cui nervosismo dopo la sostituzione nella sfida con i giallorossi - si legge sull'edizione odierna de La Repubblica - non è passato certo inosservato

Il georgiano era deluso per la sua prestazione e ha chiarito il suo punto di vista nella settimana di allenamenti al Training Center di Castel Volturno. L’allenatore lo ha difeso e non lo ha messo in discussione: niente ballottaggio con Neres che avrà spazio sicuramente giovedì in Coppa Italia contro la Lazio.