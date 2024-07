Kvaratskhelia, richiesta monstre per il rinnovo. Gazzetta: "Conte vuole chiarire situazione"

Questa la notizia diffusa dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

Kvara, richiesta shock al Napoli per rinnovare: ha chiesto 8 milioni a De Laurentiis. Questa la notizia diffusa dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "I dialoghi con Khvicha Kvaratskhelia sono in fase di stallo. Il georgiano, forte della proposta da 11 milioni all’anno ricevuta dal Psg, ha alzato le pretese e ne chiede addirittura 8 per rinnovare col Napoli, che a sua volta è fermo a 5,5 con scadenza al 2029".

Una cifra che comunque rappresenta un aumento significativo, rispetto agli 1,8 che percepisce adesso. A questo punto, l'esterno Khvicha Kvaratskhelia ha due opzioni: accettare l’offerta e monetizzare, oppure accontentarsi oggi per avere più potere contrattuale nel 2025 e magari forzare la cessione. Mister Antonio Conte non vuole cominciare il suo percorso con questo dubbio, ma finora la dirigenza non ha ottenuto risposte positive" si legge sulla rosea.