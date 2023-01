Kvaratskhelia sta bene: atteso oggi ritorno in gruppo con Juan Jesus

Si ritorna al lavoro stamane al centro sportivo di Castel Volturno, con l’idea di ritrovare i due assenti di Salerno

Si ritorna al lavoro stamane al centro sportivo di Castel Volturno, con l’idea di ritrovare i due assenti di Salerno: Juan Jesus, fermato da una contusione al ginocchio destro, e soprattutto Kvaratskhelia bloccato dall’influenza sia in Coppa Italia contro la Cremonese che nella trasferta di Salerno. Entrambi dovrebbero essere regolarmente in gruppo, Kvara ha smaltito i sintomi influenzali, Juan Jesus ha rimediato un colpo durante la partita contro la Cremonese, lo sta superando ed è pronto a tornare tra i convocati nella sua gara da ex di domenica sera contro la Roma. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.