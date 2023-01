L'ammissione da Roma: "Napoli non ha Dybala, ma ha Osimhen e Kvara"

"Sono loro, oltre ad un impianto di gioco collaudato per il quale va dato grande merito al tecnico toscano, a superare la Roma 2-1.

Il quotidiano Il Messaggero, all'indomani di Napoli-Roma, esalta la prestazione di Osimhen e Kvara contro i giallorossi: "È vero, come dice Mourinho il Napoli non avrà Dybala. Ha però Osimhen che viaggia alla media di quasi un gol a partita (14 reti in 16 gare) e Kvaratskelia di un assist ogni due (con ieri sale a quota 8). Sono loro, oltre ad un impianto di gioco collaudato per il quale va dato grande merito al tecnico toscano, a superare la Roma 2-1.