L'analisi del CdS: "Stasera il Napoli salta sull'ostacolo del vorrei ma non posso"

Il Napoli è pronto a saltare sull'ostacolo del "vorrei ma non posso". Quella contro il Barcellona, scrive Alessandro Barbano sulle colonne del Corriere dello Sport, "è la sfida all’incompiutezza, che fin qui ha negato a una bellissima squadra di essere anche una squadra vincente". Eliminare i catalani significherebbe soprattutto "scacciare l’immagine del capolavoro artistico lasciato a metà, di cui s’intravedono allo stesso tempo tutte le mirabili potenzialità e tutti gli inguardabili vuoti". Una missione affidata a due protagonisti in particolare: da una parte Insigne, che può dare "un senso nuovo e compiuto ai dieci anni in azzurro che per lui stanno per chiudersi", e dall'altra Spalletti, consapevole che il "cammino verso la finale può aggiungere al suo primato intellettuale la validazione dell’esperienza".