L'analisi del CorSport: "Napoli potente davanti e fragile dietro: così è masochismo"

Dalla sconfitta di ieri contro lo Spartak, il Napoli ha molte lezioni da trarre. "La prima - scrive Barbano sul Corriere dello Sport - è rivolta alla società: costruire una squadra così potente davanti e lasciarla così fragile in difesa è un masochismo". Il noto giornalista non risparmia nemmeno Spalletti, che "qualcosa forse può rimproverarsi": "Rintanarsi sul 4-4-1 dopo l’espulsione del portoghese non è stata un’idea felice. Perché il Napoli è squadra che può difendersi in un solo modo: attaccando. La scelta del tecnico ha tolto spinta agli azzurri e li ha esposti alle percussioni dei russi sulle fasce, dove il divario di qualità ha fatto la differenza". È stata soprattutto l'uscita di Insigne dal campo a mandare gli azzurri in tilt: "Questa squadra è Lorenzodipendente oltre il dovuto, perché Zielinski, per un deficit di concentrazione e di personalità, non è in grado di prenderne il testimone".