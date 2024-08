L'attacco fa cilecca: il dato inquietante su Raspadori, Simeone e Cheddira

Gli azzurri hanno dato il benvenuto – si fa per dire – alla nuova stagione, senza segnare nemmeno un gol.

Il Napoli e il suo attacco sono un bel rebus. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Fa cilecca un reparto, inteso come uomini-gol. C’è un debutto da lacrime e sangue, il piatto piange se nella prima versione in campionato Simeone, Raspadori e Cheddira non vedono mai la porta. Nessun tiro verso Montipò dall’attacco del Napoli.

Gli azzurri hanno dato il benvenuto – si fa per dire – alla nuova stagione, senza segnare nemmeno un gol. Un avversario di B come il Modena in Coppa Italia, e adesso questo crollo verticale di Verona. Il fatto è che Raspadori si sente un attaccante puro, ma nella ripresa non lo dimostra proprio. Aveva segnato lui nelle ultime due vittorie del Napoli peraltro, contro Juventus e Monza. C’è uno stato involutivo che preoccupa, zero gol nei primi due passaggi stagionali evidenziano le difficoltà di principio. Simeone spreca l’opportunità da titolare e chissà se gliene capiteranno ancora. Cheddira ha con sé pochi minuti, non incide e certi numeri inglobano anche lui".