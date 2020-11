L'editoriale del CdM: "Gattuso non voleva si parlasse di rinnovo nella settimana decisiva per la firma"

Nel suo editoriale per il Corriere del Mezzogiorno, la giornalista Monica Scozzafava scrive: "Settimana strana: senza sedici nazionali, con gli unici «sorrisi» che arrivano dalla nazionale italiana, da quella del Belgio e dal Messico con l’ottima prestazione di Insigne, il ritorno al gol di Mertens e la rete di Lozano. Settimana in cui Gattuso non avrebbe voluto si fosse tornati a parlare del suo contratto («mi porta male», aveva detto dopo la sconfitta con il Sassuolo). E invece si è ritrovato (mediaticamente) al centro di una settimana decisiva anche per la firma del rinnovo. Non è vero ma ci credo, da queste parti la scaramanzia è un dogma. E di certo lui in questa strana settimana non firmerà".