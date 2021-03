L'editoriale del CdM: "Nomi nuovi allenatori? Lasciamo lavorare Gattuso. Questione di stile..."

Tanti i nomi di allenatori accostati al Napoli in questo periodo. Nel suo editoriale per il Corriere del Mezzogiorno, la giornalista Monica Scozzafava scrive: "Giusto che De Laurentiis cominci i suoi sondaggi, ma il futuro è adesso. Gattuso vuole lasciare il Napoli nelle migliori condizioni possibili, per far ciò ha anche bisogno di lavorare senza troppi disturbi. Ma nel calcio succede, si dirà da più parti. E gli allenatori sono anche abituati. Probabilmente anche lui si starà guardando intorno. Vero, verissimo. Ma almeno formalmente lasciamogli concludere il suo lavoro. Questione anche di stile".