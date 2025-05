L'editoriale del Cds: "Marotta ha rapporti a tutti i livelli, perché non è al Conclave?"

vedi letture

Napoli-Inter è innanzitutto Conte-Marotta, i più abili nei rispettivi ruoli, scrive in un fondo il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, verso una delle giornate cruciali per la lotta Scudetto: "La sfida mi appassiona perché l’antagonismo è autentico, genuino, non vi è nulla di adulterato: i due non si reggono da tempo, ogni tanto si stuzzicano a distanza - conoscono i codici della comunicazione - e adesso, a quattro giornate dalla fine, hanno tutto da perdere ma anche tutto da guadagnare. Antonio dei miracoli ha il vantaggio di tre punti in classifica e non può più nascondersi: con il lavoro e un’insofferenza palpabile, ha messo il Napoli nella condizione di vincerlo, lo scudetto, e la tifoseria ci ha fatto la bocca.

Beppe degli altri miracoli, capace - si dice - di far uscire la notizia della squalifica di Inzaghi e Calha (rapporti con gli ultrà, solo una multa per Zanetti) il primo maggio con i quotidiani in festa e gli italiani distratti da sole e mare, si ritrova ancora in corsa per il titolo e a un passo dalla finale di Champions. Per lui sarebbe la quarta in carriera, la prima da presidente". Ed ancora: "Marotta è un fenomeno da studiare al Cern. Ha rapporti sorprendenti e solidi a tutti i livelli: federale, politico, finanziario, religioso, mi meraviglio che non partecipi al Conclave. Sa fare bene il suo mestiere, è l’avversario che non vorresti mai avere contro e il compagno che servirebbe sempre alla tua squadra".