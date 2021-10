L'editoriale del CdS - Va finito il lavoro di Benitez in Europa

Napoli, va finito il lavoro di Benitez. Questo il titolo di un editoriale che compare oggi sul Corriere dello Sport nel giorno della sfida al Legia Varsavia: "Il Napoli di Spalletti ha fatto - in appena tre mesi - progressi imprevedibili, s’è impadronito d’un calcio nuovo, si è arricchito d’una personalità insospettabile e ora deve irrobustirsi d’una autorevolezza che va alimentata in quest’Europa League utile per guardarsi dentro e rimuovere le debolezze che hanno caratterizzato il suo recente passato, la sua evoluzione internazionale, rimasta impigliata nella delusione del 2015, in quella semifinale che Benitez si regalò e che andandola a scovare nella memoria riapre una ferita mai seriamente suturata".