L'editoriale di Corbo: "Il Napoli si porta dietro qualcosa di anomalo, come mai vive di tonfi e trionfi?"

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, nel suo editoriale per il quotidiano si è soffermato sul tema della discontinuità del Napoli: "Il Napoli vive di tonfi e trionfi, come mai? Sono coinvolti due allenatori diversi, Gattuso e Spalletti, quindi due stili di gestione, due staff. E si arriva alla solita intermittenza di risultati. Dev’esserci qualcosa di anomalo che la squadra si porta dentro. E dovrebbe diventare motivo di studio da parte di Spalletti, uscito con la squadra investita da scrosci di meritati fischi

[...] È singolare che questi improvvisi chiaroscuri siano frequenti in due Napoli a differente guida, tuttavia con bilanci interessanti. Le 12 vittorie del Napoli attuale ed il minor numero di reti incassate (14) sono una base per programmare un girone di ritorno congruo per la Champions. Si può cambiare?".