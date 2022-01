L'editoriale di Corbo: "Napoli verso la Champions, ma deve guarire da quel male oscuro..."

Nel suo editoriale per Repubblica, il giornalista Antonio Corbo scrive: "A due punti dal Milan, con 4 di vantaggio su Atalanta e Juve, con il ritorno di Osimhen ricomincia la corsa Champions. Il Napoli sembra ben lanciato. Sembra. È tutto più azzurro e chiaro se guarisce da quel male oscuro con il nome provvisorio di discontinuità. Spalletti ha tutto il tempo per studiarne le cause. Ed eliminarle".