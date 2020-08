L'idea di Gattuso per placare l'ira di Messi: tre azzurri circonderanno la Pulce

Per fermare Lionel Messi, il calciatore più forte al mondo e il pericolo numero uno nel match contro il Barcellona, Rino Gattuso sta studiando un piano ad hoc. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'allenatore azzurro ha istruito perbene tre azzurri: Demme, Zielinski e Koulibaly, che faranno da guardiani alla Pulce. La stella argentina sarà circondata da questi tre calciatori: Zielinski lo prenderà in prima battuta col supporto di Demme, se dovesse saltare la pressione arriverà Koulibaly.