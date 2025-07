L'interrogativo del CorSera: "Allegri al Milan farà come Conte al Napoli?"

vedi letture

Prende ufficialmente il via oggi la nuova stagione del Milan con il raduno a Milanello sotto la guida di Massimiliano Allegri, tornato in rossonero per aprire un nuovo ciclo. Un’annata particolare per il Diavolo che, come il Napoli di Antonio Conte, si concentrerà esclusivamente sul campionato, senza impegni europei. Il Corriere della Sera si interroga: "Sarà davvero un vantaggio?". L’esempio azzurro della scorsa stagione fa riflettere, con un Napoli che, privo di coppe, ha potuto lavorare a fondo sulla preparazione fisica e tattica, puntando tutto sulla corsa Scudetto. Una strategia che potrebbe adattarsi anche al Milan, chiamato però a ricostruire con criterio.

Il nuovo direttore sportivo Igli Tare è già al lavoro per modellare l’organico. “Non sarà una rivoluzione”, ha chiarito, ma le operazioni in programma saranno comunque numerose, tra cessioni e nuovi innesti. L’obiettivo è quello di costruire una rosa equilibrata, snella e funzionale, capace di reggere il peso di una stagione intensa, anche senza la pressione degli impegni europei. Questo è quanto si legge sul quotidiano: "Occorre una rosa snella, né troppo lunga né troppo corta, per affrontare un’annata senza coppe europee. Un vantaggio? Per il Napoli nella scorsa stagione fu così, vedremo se lo sarà anche per il Milan".