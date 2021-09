L'Italia di Mancini non sfonda, Gazzetta: "Manca il genio di Insigne"

Ancora un pareggio per la Nazionale del CT Mancini, che dopo il trionfo di Wembley non riesce più a vincere. La squadra crea, ma non segna. La Gazzetta dello Sport dà 6 in pagella a Roberto Mancini: "Questione di centimetri ma non solo. La manovra scorre meno veloce, manca il genio di Insigne e tradiisce anche Jorginho. Chissà perché Chiesa è fuori. Siamo in corsa, però risolva il problema centravanti". Stesso voto sul Corriere dello Sport: "L’Italia è da record mondiale, ma non ancora in Qatar: 36 partite senza perdere e il quarto pareggio consecutivo non possono bastare al ct. Pesano l’errore di Berardi sotto porta e il rigore fallito da Jorginho.

Fa riflettere la rinuncia a Immobile nell’ultima mezz’ora senza una reale alternativa di ruolo". 5,5 il voto su TMW: "Cambia 4/11 rispetto alla sfida contro la Bulgaria, mette a sorpresa Berardi e conferma Immobile. Scelte che non pagano, contro una Svizzera che è sembrata stare meglio anche dal punto di vista fisico. Nella ripresa prova a cambiare le carte in tavola, ma nell'ultima mezz'ora gli elvetici hanno un altro passo. E alla sua Italia non riesce il cambio di passo".

TMW: 5,5

Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 6

Repubblica: 6