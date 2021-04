La beffa della Primavera: era a Crotone da venerdì ma la partita è stata rinviata per Covid

Il Covid danneggia anche il calcio giovanile. La Primavera del Napoli venerdì era in trasferta a Crotone, ieri mattina avrebbe dovuto scendere in campo. In tarda serata lo stop: nel Crotone vengono rilevate alcune positività, la partita è rinviata a data da destinarsi. Ieri il ritorno a Napoli senza aver giocato, il portiere Idasiak ha raggiunto il ritiro della prima squadra per l’assenza di Ospina. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.