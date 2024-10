La frase di Conte e le due giornate senza gol: Lukaku vuole arrivare a quota 389

Il Corriere dello sport in edicola racconta la voglia di gol di Romelu Lukaku.

"Oggi al Maradona, invece, è atteso il Como di Fabregas, un illustre campione del mondo e d’Europa (due volte) con la Spagna che da poco più d’un anno ha cominciato la sua vita da allenatore, e Lukaku dovrà provare a fare quello che in carriera gli è già riuscito 388 volte con il Belgio, in Premier e in Italia". Il Corriere dello sport in edicola racconta la voglia di gol di Romelu Lukaku.

"L’ultima volta in Serie A risale alla trasferta di Cagliari: il colpo del tris e arrivederci a tutti. Poi, due giornate di pausa in campionato più quella in Coppa Italia, ma anche un tempo speso a lavorare duro, sodo, tosto, così da azzerare al volo il gap con il resto del gruppo accumulato nel corso di un’estate trascorsa in solitudine. Conte lo ha comunque applaudito, in questa lunga vigilia: «Romelu sposta sempre gli equilibri». Non resta che tornare a spostare i gol".