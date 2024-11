La mossa di Conte: Kvara e Lukaku più vicini per ritrovare il gol

"Scudetto, sorpasso o fuga", si legge sulle pagine del Corriere della Sera in edicola oggi. Il quotidiano dedica ampio spazio alla sfida di San Siro tra Inter e Napoli: "Cattivi e lucidi, Inzaghi chiede ai suoi di andare oltre la fatica".

Il quotidiano poi ribadisce: "Kvara-Lukaku, la strana coppia si riavvicina per trovare il gol. Conte parte senza Lobotka, ha un piano per non lasciare l'iniziativa agli avversari".