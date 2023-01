La moviola del CdS - Orsato da grande: niente rigore sul tocco di Osimhen

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Moviola Napoli-Roma: Orsato da grande. Osi di schiena: no rigore" scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. Promosso a pieni voti l'arbitro Orsato con una prestazione definita di "grande autorevolezza". Pochissime le sbavature per l'arbitro di Schio al Maradona. Non è rigore sul tocco di Osimhen in area Napoli: "spizzata di testa di Cristante che finisce sulla schiena dell’attaccante nigeriano, nessun tocco con il braccio sinistro".

Regolare il gol di El Shaa: è Kim a tenerlo in gioco. "Orsato chiude con 22 falli e 3 gialli. Tutti corretti, forse ne mancherebbe uno per Kim, con salta e va con il braccio sulla faccia di Abraham".