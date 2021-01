La moviola del CdS: "Valeri si perde il rigore, doveva essere fischiato subito"

Critiche all'arbitro Valeri per il rigore visto al Var: doveva fischiarlo subito. La moviola del Corriere dello Sport scrive: "In area della Juve, McKennie sta per calciare il pallone, Mertens riesce con un guizzo ad anticiparlo, prendendosi lui il calcio sulla gamba. Valeri si perde evidentemente l’attimo, mentalmente aveva già “staccato” non considerando la rapidità di Mertens, per fortuna il VAR (Di Bello) lo ha richiamato all’OFR che è durata un attimo. Troppo evidente il fallo, che doveva essere visto live".