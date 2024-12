La notte-verità di Neres: il brasiliano torna titolare 40 giorni dopo l'ultima volta

Quella di stasera sarà, tra le altre, anche la notte di David Neres. L'esterno offensivo brasiliano tornerà titolare quaranta giorni dopo l'ultima volta, dopo esser stato protagonista di un avvio di stagione da protagonista, con gol e assist nonostante il poco spaizo concessogli da Antonio Conte. A scriverlo è il Corriere dello Sport:

"Conte lo schierava a destra, poi è diventato l’alter ego di Kvara a sinistra. Ha numeri e qualità all’altezza dei migliori, ma in questa fase il tecnico non ha intenzione di alterare certi equilibri, soprattutto in fase difensiva. David proverà a fare la rivoluzione all’Olimpico, a battere la Lazio nel primo dei due confronti in quattro giorni".