La nuova strategia di ADL: ricostruire, non demolire. Mertens e Gattuso lo testimoniano...

Ricostruire e non demolire. Secondo l'edizione odierna di Tuttosport sarà questa la scelta per il futuro del Napoli di Aurelio De Laurentiis, come conferma la scelta di rinnovare il contratto di Dries Mertens e molto probabilmente di confermare il tecnicio Gattuso.

Così scrive il quotidiano: "E’ questo il concetto-chiave intorno al quale il presidente De Laurentiis intende organizzare il club della prossima stagione, il Napoli 3.0 che (quasi certamente) sarà guidato da Gattuso e che si fonderà su alcuni elementi-cardine. Uno di questi sarà Dries Mertens. Sì, proprio l’attaccante belga con il quale la società partenopea aveva aperto un confronto ormai da diversi mesi".