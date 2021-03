La possibile lista di Mancini: rischia anche Di Lorenzo

La Gazzetta dello Sport dedica spazio alla Nazionale e alla possibile lista dei 23 di Mancini: "Pessina e Bernardeschi, Toloi e Sensi: in corsa per l'Europeo", Donnarumma, Bonucci, Spinazzola, Jorginho, Verratti, Barella, Belotti e Immobile tutti sicuri del posto. Diversi i dubbi, almeno uno per reparto. In difesa saranno 8 i convocati, manca il terzino destro che dovrà affiancare Florenzi. Di Lorenzo è in vantaggio su Mancini ma attenzione alla new entry Toloi.

In mezzo al campo sicuri Verratti, Barella e Jorginho, con Locatelli e Pellegrini di fatto nella lista, si giocheranno l'ultimo posto da assegnare i vari Sensi, Pessina e, più staccato, Castrovilli. In attacco sicuri Chiesa, Belotti, Immobile e Insigne, restano due maglie per tre contendenti: Bernardeschi, Berardi e Kean. Se Mancini volesse portarli tutti e tre, potrebbe rinunciare a Toloi o Di Lorenzo.