La probabile della Gazzetta - Mario Rui più di Olivera, dubbio Politano-Lozano

© foto di www.imagephotoagency.it

Mario Rui è in vantaggio su Mathias Olivera sulla fascia sinistra. Questa la scelta a sinistra di Luciano Spalletti secondo quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Tra i pali torna Meret, così come Kim a far coppia con Rrahmani.

Nel tridente dubbio Lozano-Politano e per finire Osimhen e Kvaratskhelia, ma secondo la rosea sarà l'ex Sassuolo a partire dal primo minuto. Questa la probabile formazione proposta dalla rosea.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.