La probabile di Tuttosport: "C'è Elmas in mediana, in attacco cambiano gli esterni"

Due recuperi importanti per il Brescia: Milik e Hysaj, con il ritorno di quest'ultimo che appare quasi miracoloso dopo le prime indicazioni sul suo infortunio a Cagliari. A fare il punto sul polacco e l'albanese è l'edizione odierna di Tuttosport: "Il centravanti è guarito dalla infiammazione al ginocchio che gli aveva impedito di partecipare alla gara di Cagliari, e pure l’albanese è stato inserito in extremis nella lista dei convocati per Brescia. Dopo il legamento collaterale “pizzicato” nella gara di Caglairi, si temeva potesse esserci per lui un mese di stop. Invece è stato protagonista di un recupero prodigioso, anche se al Rigamonti comincerà dalla panchina".

Il quotidiano cerca di abbozzare anche una formazione iniziale, con difesa composta da Di Lorenzo-Manolas-Maksimovic-Mario Rui, con Ospina tra i pali. A centrocampo potrebbe riposare Zielinski, nel ruolo di mezzala destra sembrerebbe essere stato scelto Elmas. Il tridente offensivo dovrebbe essere composto da Politano, Insigne e Mertens.