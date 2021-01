La probabile Gazzetta - Conferma per Maksimovic, fuori Lozano per Politano?

Torna Meret, conferma per Maksimovic e riposo per Lozano. Queste, secondo la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, le possibili scelte di Rino Gattuso in vista della trasferta dei suoi a Udine. Tra i pali dovrebbe rivedersi Meret, con Hysaj che prende il posto di Mario Rui a sinistra e Petagna che ritorna nel ruolo di centravanti.

Questo il probabile 11 proposto dalla rosea

Napoli 4-2-3-1: Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Hysaj; Demme, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Petagna.